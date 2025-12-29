Csak a gyorsak nyernek – így csípheted el a legjobb árú ingatlanokat még mások előtt
Az ingatlanpiacon sokszor nem az dönt, ki keres tovább, hanem az, ki értesül előbb. Egy lakás hetekig is mozdulatlanul állhat a hirdetési oldalon, majd egyik napról a másikra árat csökkentenek rajta. Ilyenkor azok járnak igazán jól, akik azonnal tudnak a változásról, és nem maradnak le a kedvező lehetőségről.
Ebben segít az Ingatlantájoló Árfigyelője és az OtthonTérkép mobilalkalmazás: helyetted figyelik a piacot, és szólnak, amikor valóban érdemes lépni.
Miért kulcsfontosságú az ármozgások követése?
Az ingatlanárak nem kőbe vésettek. Egy eladó döntése,…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Újabb babaáruházlánccal erősített a Mészáros Csoport
Mészáros Lőrinc is megszólalt az üzletről.