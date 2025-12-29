Hidegzuhany a lakásvásárlóknak: ennyi lakáshitelt kap valójában egy átlagosan kereső magyar
Papíron egyre jobban keresünk, a statisztikák szerint nőnek a bérek, és sokan joggal hihetnék, hogy ma már könnyebb lakáshitelt felvenni, mint korábban. A valóság azonban jóval árnyaltabb. Hiába az emelkedő fizetések, amikor konkrét számokra bontjuk a lehetőségeket, sokaknál jön a kijózanító felismerés: az „átlagos” jövedelem messze nem jelent automatikusan komoly hitelképességet – tájékoztatott a Pénzcentrum.
Szép számok a statisztikában, kemény korlátok a bankoknál
A KSH friss adatai szerint októberben 692 700 forint volt a bruttó átlagbér, ami nettóban nagyjából 482…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
Újabb babaáruházlánccal erősített a Mészáros Csoport
Mészáros Lőrinc is megszólalt az üzletről.