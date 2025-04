Őrület: Jönnek 5%-os lakáshitelek – de csak fiatalok kaphatják és egy komoly csavar is van a sztoriban!

Elstartolt az 5%-os lakáshitelprogram – de ne örülj túl korán, nem mindenkinek jár, és súlyos feltételek is vannak!

Április 1-jével több nagybanknál már elérhető az a szuperkedvezményes lakáshitel, amelyet kifejezetten a 35 év alatti fiataloknak találtak ki. Az MBH, a K&H és az Erste Bank már be is jelentette a startot, az OTP-nél is indul, a Gránit Bank április 15-re ígéri, az UniCredit pedig „hamarosan” jön a saját verzióval.

5%? Tényleg? IGEN – DE csak 5 évig tart a boldogság……