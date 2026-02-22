Áprilisi választás és ingatlanpiac: ezt várják a szakma legnagyobb szereplői és nem csak a lakáspiacról van szó

Az áprilisi választások témája a Portfolio Property Warm Up 2026 konferencián sem maradt a szőnyeg alatt: a résztvevők nyíltan beszéltek arról, hogy a piacon most érezhető a kivárás, és sokan a bizonytalanságot tartják a legnagyobb fékezőerőnek. A legtöbb megszólaló azonban nem drámát, hanem kiszámíthatóbb szabályozást és hosszú távon követhető turisztikai, városfejlesztési és lakhatási irányokat vár a következő időszaktól, függetlenül attól, ki nyer – írja a Portfolio.

Kivárás van, de a fő kérdés nem az, ki nyer, hanem hogy mi lesz…