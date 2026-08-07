Hogyan alakulnak a betéti- és hitelkamatok az inflációhoz képest?
A KSH adatai alapján 1,2 százalék volt az éves infláció júliusban. Több, mint 10 éve nem volt ilyen alacsony az áremelkedés mértéke. Érdemes megnézni, hogy ezen adathoz képest hogyan alakul a betétek, hitelek kamata. Vagyis milyen reálkamatokat lehet látni. Bő 10 éve nem lehetett ilyen alacsony inflációt látni, mint az elmúlt hónapban: a KSH adatai […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.