Hogyan alakulnak a betéti- és hitelkamatok az inflációhoz képest?

A KSH adatai alapján 1,2 százalék volt az éves infláció júliusban. Több, mint 10 éve nem volt ilyen alacsony az áremelkedés mértéke. Érdemes megnézni, hogy ezen adathoz képest hogyan alakul a betétek, hitelek kamata. Vagyis milyen reálkamatokat lehet látni. Bő 10 éve nem lehetett ilyen alacsony inflációt látni, mint az elmúlt hónapban: a KSH adatai […]