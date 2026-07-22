Nem az számít, mennyi hitelt kapsz: ezt érdemes átgondolni, mielőtt személyi kölcsönt veszel fel

Amikor valaki személyi kölcsönt igényel, gyakran az első kérdése az, hogy mekkora összeget hajlandó számára folyósítani a bank. Pedig ennél sokkal fontosabb szempont, hogy a hitel törlesztése hosszú éveken át is biztonságosan beleférjen a családi költségvetésbe. Egy túl magas hitelösszeg ugyanis könnyen megterhelheti a pénzügyi egyensúlyt, még akkor is, ha a bank szerint jogosultak vagyunk rá.

A személyi kölcsön gyors és rugalmas finanszírozási forma, de éppen ezért érdemes tudatosan dönteni. A megfelelő konstrukció kiválasztása nemcsak nyugodtabb mindennapokat jelenthet, hanem akár…