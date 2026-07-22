Ennyi nyugdíjat ér 40 év átlagbér: kiszámoltuk a kíméletlen igazságot
Négy évtizednyi munka, több millió forintnyi befizetett adó és járulék, valamint a megnyugtató remény, hogy az állam méltó öregkort biztosít a ledolgozott évek után. A kíméletlen számok nyelvén ez 2026-ban 389 440 forintos induló nyugdíjat jelenthet egy átlagbért kereső magyar számára. A legnagyobb gond azonban nem is ez a kezdő összeg, hanem az a szellemi […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
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Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.