Ennyi nyugdíjat ér 40 év átlagbér: kiszámoltuk a kíméletlen igazságot

Négy évtizednyi munka, több millió forintnyi befizetett adó és járulék, valamint a megnyugtató remény, hogy az állam méltó öregkort biztosít a ledolgozott évek után. A kíméletlen számok nyelvén ez 2026-ban 389 440 forintos induló nyugdíjat jelenthet egy átlagbért kereső magyar számára. A legnagyobb gond azonban nem is ez a kezdő összeg, hanem az a szellemi […]