Milliókat törölhet az állam a lakáshitelekből 2026-ban is: rengeteg magyar jogosult lehet rá, de sokan nem tudnak róla
2026-ban-is több százezer magyar család számára nyílhat meg a lehetőség, hogy az állam akár milliókat is lefaragjon a lakáshitelükből. A program már eddig is hatalmas érdeklődést váltott ki, és csak januárban közel ezer kérelem érkezett – írja a Pénzcentrum. A legnagyobb kérdés azonban az: ki jogosult rá, és mennyit engedhetnek el valójában?
Akár 4 millió forinttal is csökkenhet a hiteltartozás
A jelzáloghitel-elengedési program továbbra is elérhető, és jelentős könnyítést nyújthat a gyermekes családok számára. A támogatás összege a gyermekek számától…
