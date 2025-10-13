Eladó panorámás luxuslakás Budapest I. kerületében – teraszos, A+ energiaosztályú otthon az Attila úton
Ha eladó panorámás luxuslakást keresel Budapesten, a Várnegyed lábánál, ahol a történelem és a modern életérzés találkozik, ez az Attila úti ingatlan ideális választás. A 75 m²-es, újszerű lakás a Budai Vár szomszédságában, a Krisztinaváros elegáns környezetében várja új tulajdonosát.
Kivételes lokáció – eladó luxuslakás a Budai Vár közelében
A lakás a Tabán zöldövezetében található, egy 6. emeleti panorámás otthon, ahonnan pazar kilátás nyílik a Budai-hegyekre és a városra.A 25 m²-es terasz délnyugati tájolásának köszönhetően egész nap napfényes, így tökéletes…
