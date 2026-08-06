Ezek a legolcsóbb lakáshitelek augusztusban
Jelenleg az Otthon Start uralja a lakáshitelpiacot. Nyáron a lakáshitelpiac 70%-a Otthon Start. Éppen ezért a lakásvásárlók többségének az a relevánsabb, hogy melyik bank adja a legkedvezőbb támogatott hitelt. Hiszen itt is vannak különbségek, amelyeket érdemes összehasonlítani. A legkedvezőbb Otthon Start ajánlatok 50 millió forintos hitelösszegnél 50 millió forint, 25 éves futamidejű Otthon Start hitelre […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.