Ezek a legolcsóbb lakáshitelek augusztusban

Jelenleg az Otthon Start uralja a lakáshitelpiacot. Nyáron a lakáshitelpiac 70%-a Otthon Start. Éppen ezért a lakásvásárlók többségének az a relevánsabb, hogy melyik bank adja a legkedvezőbb támogatott hitelt. Hiszen itt is vannak különbségek, amelyeket érdemes összehasonlítani. A legkedvezőbb Otthon Start ajánlatok 50 millió forintos hitelösszegnél 50 millió forint, 25 éves futamidejű Otthon Start hitelre […]