Na, erre tényleg senki nem számított: itt vannak az új otthontámogatás végleges szabályai!

A kormány közzétette a Magyar Közlönyben az új Otthontámogatás részleteit, és több ponton is módosított az eredeti tervekhez képest. A program 2026. január 1-jén indul, és évi nettó 1 millió forintot ad közszolgálati dolgozóknak – de nem mindegy, mire kéred és mikor – olvashatjuk a Pénzcentrum cikkében.

Mit is jelent ez a gyakorlatban?

Mostantól két módon kérhető a támogatás:• havi 83 ezer forinttal csökkentheted meglévő lakáshiteled törlesztőrészletét• vagy kaphatsz egy egyszeri 1 millió forintos támogatást önerőként egy új lakás megvásárlásához…