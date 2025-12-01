Csapj le elsőként a kedvezményes ingatlanokra – így találhatod meg a legjobb árú lakásokat

Lakásvásárlásnál sokszor egyetlen dolog számít: ki reagál gyorsabban. Előfordul, hogy egy hirdetés hetekig mozdulatlanul áll, majd az eladó hirtelen árat csökkent – ilyenkor azok járnak igazán jól, akik azonnal értesülnek a változásról és nem haboznak lépni.

Ebben segít az Ingatlantájoló Árfigyelője és az OtthonTérkép mobilalkalmazás: folyamatosan figyelik helyetted a piacot, és jeleznek, amikor eljött a megfelelő pillanat.

Miért érdemes követni az ingatlanárak alakulását?

Az ingatlanpiac dinamikusan változik: az árak akár egyik napról a másikra módosulhatnak, és sokszor pont az árcsökkentett…