Csapj le elsőként a kedvezményes ingatlanokra – így találhatod meg a legjobb árú lakásokat
Lakásvásárlásnál sokszor egyetlen dolog számít: ki reagál gyorsabban. Előfordul, hogy egy hirdetés hetekig mozdulatlanul áll, majd az eladó hirtelen árat csökkent – ilyenkor azok járnak igazán jól, akik azonnal értesülnek a változásról és nem haboznak lépni.
Ebben segít az Ingatlantájoló Árfigyelője és az OtthonTérkép mobilalkalmazás: folyamatosan figyelik helyetted a piacot, és jeleznek, amikor eljött a megfelelő pillanat.
Miért érdemes követni az ingatlanárak alakulását?
Az ingatlanpiac dinamikusan változik: az árak akár egyik napról a másikra módosulhatnak, és sokszor pont az árcsökkentett…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A „milliárdosok bunkerében” tervezhet titkos megállapodást Európa háta mögött Washington és Moszkva
Ukrajnai béketerv helyett valami egészen mással állhatott elő a Fehér Ház és a Kreml.