Napelemet tennél a házra? Kitört a magyar napenergia-láz – és most jöhet a pályázatcunami?!

Magyarország napenergia-nagyhatalom lett – legalábbis papíron. A szakértők szerint viszont csak akkor maradhatunk a világ élvonalában, ha végre csökken a napelemeket sújtó brutális adóteher, újraindítják a nagy tisztségű erőművek csatlakozását, és nemcsak ígéretek, hanem valódi támogatási programok érkeznek! – tájékoztatott a Pénzcentrum.

És most jön a nagy kérdés: tényleg elindulnak az új lakossági pályázatok?

Rohamos növekedés: már 58 százalék zöldenergia?!

A MAVIR szerint 2025 szeptemberére a hazai megújuló energiák teljes beépített kapacitása átlépte a 9000 MW-ot, ebből 8116 MW-ot már…