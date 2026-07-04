Ezzel a trükkel akkor is 65 évesen nyugdíjba vonulhatsz, ha emelik a korhatárt

Egészségesebbek vagyunk, tovább élünk, a társadalmunk pedig rohamosan öregszik. Emiatt az állami felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek Európa-szerte óriási nyomás alatt állnak, és ez alól Magyarország sem kivétel. A KSH népesedési előrejelzései szerint az időskorúak eltartottsági rátája -mennyi fiatal keresőre jut egy idős nyugdíjas – a következő évtizedekben drámai módon megemelkedik. A szakértők szerint éppen ezért egyáltalán nem […]