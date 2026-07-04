Ezzel a trükkel akkor is 65 évesen nyugdíjba vonulhatsz, ha emelik a korhatárt
Egészségesebbek vagyunk, tovább élünk, a társadalmunk pedig rohamosan öregszik. Emiatt az állami felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek Európa-szerte óriási nyomás alatt állnak, és ez alól Magyarország sem kivétel. A KSH népesedési előrejelzései szerint az időskorúak eltartottsági rátája -mennyi fiatal keresőre jut egy idős nyugdíjas – a következő évtizedekben drámai módon megemelkedik. A szakértők szerint éppen ezért egyáltalán nem […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.