Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek tűnő hír valójában százezreket, de akár milliókat jelentő döntési helyzet lehet minden hiteligénylőnek. Mit jelent ez a módosítás a gyakorlatban, és hogyan érdemes megválasztani a futamidőt, hogy a döntés […]Tovább a teljes cikkre
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.