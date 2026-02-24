Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?

A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek tűnő hír valójában százezreket, de akár milliókat jelentő döntési helyzet lehet minden hiteligénylőnek.​ Mit jelent ez a módosítás a gyakorlatban, és hogyan érdemes megválasztani a futamidőt, hogy a döntés […]