Modern otthonok Zugló zöldövezetében – új építésű lakások, CSOK Plusz lehetőséggel
Budapest egyik legélhetőbb városrészében, Zugló nyugodt, fákkal övezett részén hamarosan elkészül egy olyan lakópark, amely ritka egyensúlyt teremt a zöld környezet és a városi kényelem között. Az Angol utcában épülő Albion32 projekt kivitelezése a célegyenesbe ért: a műszaki átadás még 2025-ben megtörténik, az első beköltözések pedig 2026-ban indulhatnak.
A fejlesztés azoknak szól, akik hosszú távra keresnek modern, jól átgondolt otthont egy olyan környéken, ahol nem kell választani a nyugalom és a mindennapi praktikum között.
Az utolsó elérhető lakások – tágas…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú távra terveznek: tízéves partnerséget kötött a Semmelweis OSC és az Indotek Group
Jelentős, hosszú távú együttműködési megállapodást kötött egymással a Semmelweis OSC és az Indotek Group. A vállalatcsoport tízéves szponzorációs szerződés keretében
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.