Banki ajándékpénz-verseny indult: már mindenhol jár legalább 200 ezer forint az Otthon Start mellé
Az Otthon Start nemcsak a lakáspiacon robbantott, hanem a bankok között is. A támogatott hitel körüli verseny odáig fajult, hogy ma már nincs olyan pénzintézet Magyarországon, amely ne kínálna legalább 200 ezer forintnyi ajándékpénzt az Otthon Start igénylőinek. Van, ahol készpénzben írják jóvá, máshol kedvezmény, elengedett díj vagy lakástakarékos bónusz formájában érkezik a plusz pénz – tudtuk meg a Bankmonitor cikkéből.
A kérdés már nem az, hogy adnak-e ajándékot a bankok, hanem az, hogy melyik ajánlat éri meg valójában.
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.