Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?

Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, se hosszú távon. Életszerű példákkal mutatjuk, hogy kinek, mikor, melyik lehet előnyösebb 2026-ban. Mi az autólízing pontosan? Autólízing esetén a finanszírozó cég vásárolja meg az autót, te […]