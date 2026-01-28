Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, se hosszú távon. Életszerű példákkal mutatjuk, hogy kinek, mikor, melyik lehet előnyösebb 2026-ban. Mi az autólízing pontosan? Autólízing esetén a finanszírozó cég vásárolja meg az autót, te […]Tovább a teljes cikkre
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.