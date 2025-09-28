Modern otthonok a fővárosban és a Balatonnál – exkluzív lakóparkok különböző életstílusokhoz

Akár a Balaton partján keresel nyugodt otthont, akár a fővárosban szeretnél korszerű, fenntartható lakásba költözni, a legújabb lakóparkok minden igényre kínálnak megoldást. Az okosotthon-funkcióktól a vízparti luxuson át a környezettudatos technológiákig és a családbarát lehetőségekig többféle stílus és árkategória közül válogathatnak a vásárlók.

MyLelle Residence – Balatoni otthon négy évszakra

A MyLelle Residence nem csupán nyaralásra, hanem egész évben tökéletes választás a Balaton partján. Az A+ energetikai besorolású, okosotthon-rendszerrel felszerelt lakások modern kényelmet nyújtanak, ráadásul több közülük Otthon Start hitellel…