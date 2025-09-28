Itt a mesterterv a Mini-Dubaj helyett születő új álomvárosról Rákosrendezőn!
Óriási fordulat a főváros egyik legnagyobb vitát kiváltó területén: hivatalosan is elindult a Rákosrendező hasznosítására kiírt urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat. Az uniós közbeszerzési oldalon megjelent hirdetmény szerint Budapest új, teljesen zöld és emberközpontú városrészt álmodik a 86 hektáros terület helyére – a korábban emlegetett „mini-Dubaj” koncepció helyett most a fenntarthatóság, a közösség és az élhetőség kerül előtérbe.
A pályázatot a Fővárosi Közgyűlés már jóváhagyta, így hivatalosan is megkezdődhet a csapatkeresés, amely képes egy olyan új városnegyedet tervezni Rákosrendezőn, ahol:
bőven…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.