Modern lakóparkok városban, vízparton és zöld környezetben
Eltérő lokációk, különböző élethelyzetek, mégis közös bennük a tudatos tervezés, a korszerű műszaki tartalom és az élhető otthonkoncepció. A következő lakóparkok más-más igényre adnak választ: van köztük pezsgő városi projekt, négy évszakos balatoni lakóhely, energiatakarékos zuglói fejlesztés és kertvárosi nyugalmat kínáló lakópark is. Egy biztos: mindegyik hosszú távon is működő alternatívát kínál saját célra vagy befektetésként.
Brickery Homes – Fiatalos városi otthonok a megújuló Józsefvárosban
A Brickery Homes a VIII. kerület egyik dinamikusan fejlődő részén valósul meg, és kifejezetten a…
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.