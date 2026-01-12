Otthon 
Milliók tűnhetnek el a hiteledből 2026-ban – kevesen tudják, de ez a támogatás most is él

Kevesen beszélnek róla, mégis brutális pénzügyi könnyítést jelenthet családok tízezreinek: 2026-ban is elérhető a jelzáloghitel-elengedés, amellyel akár több millió forinttal csökkentheted a lakáshiteledet, ha gyermeket nevelsz. A számok nem kicsik, a határidők viszont könyörtelenek – és sokan pont emiatt bukják el a pénzt.
Mutatjuk, kinek jár, mennyi pénzről van szó, és hol csúsznak el a legtöbben – tájékoztatott a Portfolio.

Ez nem ígéret, hanem élő szabály – és most is fizet
A jelzáloghitel-elengedés nem új program, mégis rendre elsikkad a…

