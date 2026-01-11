Letöröltek a tulajdoni lapról, mintha sosem léteztem volna: így tűnt el 33 millió forint egy budapesti lakásvásárlásban

Egy 33 éves nő mindent „tankönyvszerűen” csinált: ügyvédet fogadott, ellenőrizte a tulajdoni lapot, aláírta a szerződést, kifizette a vételárat. Aztán jött a hidegzuhany: a földhivatal nemhogy nem jegyezte be a tulajdonjogát, de utólag még az eladót is törölték. A vége pedig az, amitől minden vevő retteg: nincs lakás, nincs pénz, csak pereskedés és egyre több kérdőjel – tájékoztatott a Telex.

Egy lakás, amit kifizetsz, de sosem lehet a tiéd

Csilla (nevét megváltoztattuk) 2024-re 33 millió forintot rakott össze, és talált…