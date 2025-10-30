MNB: forró hónapok jönnek a lakáspiacon – az alelnök már óvatosságra int az Otthon Start miatt!

A szeptemberben indult Otthon Start Program hatalmas lendületet adott a magyar lakáspiacnak – de már most figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, hogy a hitelezés robbanásszerű növekedése veszélyeket is rejthet – tájékoztatott a Portfolio.

Kurali Zoltán, az MNB alelnöke a RICS Built Environment European Summit 2025 konferencián egyértelműen fogalmazott:➡️ a jegybank támogatja a kormányzati jelzáloghitel-támogatásokat,➡️ de nem szeretné, ha a bankok visszatérnének a 2008 előtti, kockázatos hitelezési gyakorlatokhoz.

18-22%-os hitelboom jöhet 2026-ban

Az MNB szeptemberi becslése szerint a háztartási hitelállomány akár…