Kiderült, mi vár az Otthon Startra 2026-ban – jönnek a nagy könnyítések és az új lakásboom!
A kormány felfedte a jövő évi terveket az Otthon Start Programról, és minden jel arra mutat, hogy még több család és fiatal juthat gyorsabban, kevesebb papírmunkával saját otthonhoz. A cél: biztonságosabb hitel, könnyebb hozzáférés és új lendület az újlakás-építésekben.
Könnyített hitelfelvétel, gyorsabb elbírálás
A Miniszterelnökség stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára, Csepéti Ádám elárulta, hogy több ponton is lazítanak a szabályokon.A legfontosabb változások:
• Már a tervezőasztalról is hitelt adhatnak – a társasházi építményi jog bevezetésével már a használatbavétel előtt is…
