Kimondták az 5 legnagyobb hibát, amit az Otthon Start felvevők elkövetnek – és ami miatt sokan milliókat bukhatnak!

Hiába a kedvező 3 százalékos fix kamat, az Otthon Start hitel sem életbiztosítás, ha a vásárló nem figyel a részletekre. Egyre több család kerül bajba amiatt, hogy nem olvassák el alaposan az adásvételi szerződést, túl nagy foglalót fizetnek, vagy rosszul mérik fel a hitelképességüket. Dr. Ésik Julianna, a Jaczkovics Ügyvédi Iroda szakértője a Pénzcentrumnak mondta el, melyek azok a hibák, amik a leggyakrabban bukáshoz vezetnek – és hogyan lehet ezeket elkerülni.

1. Túl nagy foglaló = hatalmas kockázat

Sokan azonnal…