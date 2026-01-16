Mit üzen a svájci tragédia a magyar tűzvédelemnek?

Mint ismeretes egy újévi tűzeset Svájcban, Crans-Montanában negyven ember életét követelte egy szórakozóhelyen. A tragédia nemcsak a helyi közvéleményt rázta meg, hanem egész Európában újra felszínre hozta a kérdést: vajon valóban felkészültek vagyunk az ilyen katasztrófák megelőzésére? Erre reagálva adott ki közleményt a Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, amely a hazai tűzmegelőzés állapotát és hiányosságait vette górcső alá – tájékoztatott a Magyar Építők.

A felelősség sokszereplős, mégis széttartó

Az ÉVOSZ álláspontja szerint a tűzmegelőzés nem egyetlen szereplő feladata, hanem tervezők, kivitelezők,…