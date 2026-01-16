Mit üzen a svájci tragédia a magyar tűzvédelemnek?
Mint ismeretes egy újévi tűzeset Svájcban, Crans-Montanában negyven ember életét követelte egy szórakozóhelyen. A tragédia nemcsak a helyi közvéleményt rázta meg, hanem egész Európában újra felszínre hozta a kérdést: vajon valóban felkészültek vagyunk az ilyen katasztrófák megelőzésére? Erre reagálva adott ki közleményt a Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, amely a hazai tűzmegelőzés állapotát és hiányosságait vette górcső alá – tájékoztatott a Magyar Építők.
A felelősség sokszereplős, mégis széttartó
Az ÉVOSZ álláspontja szerint a tűzmegelőzés nem egyetlen szereplő feladata, hanem tervezők, kivitelezők,…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.