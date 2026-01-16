Meddig emelkedhetnek még a lakásárak? – A piac legnagyobb elemzői nyilatkoztak

2025-ben már szinte mindenki érezte a saját bőrén, mit jelent az elszabaduló lakáspiac: egyetlen év alatt 25–30 százalékos drágulás, befektetői roham, majd az Otthon Start Program által felerősített kereslet borzolta a kedélyeket. A nagy kérdés most az, hogy van-e még feljebb 2026-ban, vagy elérte a piac a tűréshatárát. Az Economx négy meghatározó lakáspiaci elemzőt kérdezett meg arról, mire számítanak az árak, a kereslet és a tranzakciók alakulásában.

„A kereslet még jön, az árak már kevésbé” – óvatosabb piac jöhet

Balla…