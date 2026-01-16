Családi házak országszerte, akár Otthon Starttal is – válogatás elérhető, költözhető otthonokból

Az Otthon Start hitelnek köszönhetően ma már nemcsak lakások, hanem családi házak is elérhetőbbé váltak országszerte. Összegyűjtöttünk néhány olyan eladó családi házat, amelyek mind megvásárolhatók a kedvezményes konstrukcióval, és különböző élethelyzetekre kínálnak megoldást: fiatal családoknak, nagyobb térre vágyóknak, összeköltözőknek vagy akár befektetőknek is. Mutatjuk a legérdekesebb ajánlatokat.

Mosonmagyaróvár – jól átgondolt családi otthon kerttel és garázzsal

Mosonmagyaróvár csendes, családi házas övezetében található ez a 2011-ben épült, kétszintes, nappali plusz három szobás ikerház jellegű otthon. A praktikus elrendezésű ház amerikai konyhás…