Mini-Dubaj helyett jön a nagy fordulat: 16 sztárépítésziroda csap össze Budapest utolsó aranyáért – eldől, milyen lesz a város új szíve!
Budapest egyik legértékesebb, még beépítetlen területe körül olyan verseny indult, amilyet a főváros ritkán lát: 16 építésziroda jutott be a Rákosrendező jövőjét meghatározó nemzetközi tervpályázat második fordulójába – jelentette be Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője. A tét óriási, a mezőny erős, és már most biztos: a „mini-Dubajként” elhíresült elképzelés végleg a múlté – olvashatjuk a Portfolio oldalán.
A pályázatra eredetileg 43 hazai és nemzetközi iroda jelentkezett, közülük választották ki azt a 16 csapatot, amelyek elég magas pontszámot kaptak ahhoz,…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek