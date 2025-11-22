Mini-Dubaj helyett jön a nagy fordulat: 16 sztárépítésziroda csap össze Budapest utolsó aranyáért – eldől, milyen lesz a város új szíve!

Budapest egyik legértékesebb, még beépítetlen területe körül olyan verseny indult, amilyet a főváros ritkán lát: 16 építésziroda jutott be a Rákosrendező jövőjét meghatározó nemzetközi tervpályázat második fordulójába – jelentette be Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője. A tét óriási, a mezőny erős, és már most biztos: a „mini-Dubajként” elhíresült elképzelés végleg a múlté – olvashatjuk a Portfolio oldalán.

A pályázatra eredetileg 43 hazai és nemzetközi iroda jelentkezett, közülük választották ki azt a 16 csapatot, amelyek elég magas pontszámot kaptak ahhoz,…