Berobbant a pénzeső a magyar ingatlanpiacon: duplázódó befektetések, vidéki ipari boom és lakásépítési fordulat jön!
A magyar ingatlanpiac éveken át tartó bizonytalanság után újra rakéta üzemmódba kapcsolt: a CBRE adatai szerint idén akár megduplázódhat a befektetési volumen, jövőre pedig átlépheti az 1 milliárd eurós álomhatárt. Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke szerint nem egyszerű élénkülésről beszélünk – új ciklus indult, amely évekig meghatározhatja az ország gazdaságát és az ingatlanfejlesztést – tájékoztatott cikkében a Portfolio.
A XIII. Ingatlanfejlesztés Napján bemutatott elemzés alapján a növekedést két terület húzza igazán: az ipari ingatlanok brutális felfutása és az…Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek