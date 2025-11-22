Berobbant a pénzeső a magyar ingatlanpiacon: duplázódó befektetések, vidéki ipari boom és lakásépítési fordulat jön!

A magyar ingatlanpiac éveken át tartó bizonytalanság után újra rakéta üzemmódba kapcsolt: a CBRE adatai szerint idén akár megduplázódhat a befektetési volumen, jövőre pedig átlépheti az 1 milliárd eurós álomhatárt. Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke szerint nem egyszerű élénkülésről beszélünk – új ciklus indult, amely évekig meghatározhatja az ország gazdaságát és az ingatlanfejlesztést – tájékoztatott cikkében a Portfolio.

A XIII. Ingatlanfejlesztés Napján bemutatott elemzés alapján a növekedést két terület húzza igazán: az ipari ingatlanok brutális felfutása és az…