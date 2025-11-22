Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél

A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényben marad az évi 7,99 százalékos kamatszint. Arról azonban nem szabad elfeledkezni, hogy nem mindegyik diákhitelre érvényes ez a kedvezmény. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a Diákhitel1 konstrukcióra érvénes kamatstop meghosszabbításáról szóló jogszabálytervezetet. […]