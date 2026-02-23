Eldőlt Rákosrendező sorsa? Hamarosan kihirdetik a győztes tervet!
Évekig „Mini-Dubajként” emlegették, felhőkarcolókat vizionáltak, és milliárdos arab beruházásról szóltak a hírek. Amikor azonban Budapest önkormányzata bejelentett, hogy élni kíván elővásárlási jogával, teljesen új irányt vett Budapest egyik legnagyobb városfejlesztési projektje. A rákosrendezői rozsdaövezet jövője hamarosan eldől, és az eredmény az egész főváros arculatát átformálhatja.
Arab gigaprojektből budapesti városrész
A történet egy 85 hektáros, elhagyatott vasúti területtel kezdődött, amelyet az állam több mint 50 milliárd forintért értékesített volna, és ahol egy ötmilliárd eurós, nemzetközi beruházás valósulhatott volna meg. A projektet…
