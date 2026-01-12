Szociális bérlakások megújuló energiával? – A csoda Újpesten születik!

A lakhatási válság az egész országban óriási probléma, amelyre a megoldást a szociális bérlakások építése jelenthetné, de ezek valahogy sehol sem akarnak igazán beindulni. Újpest azonban most példát mutat, egy évtizedekig üresen állt, lassan pusztult, jellegzetes iskolaépülete kaphat most teljesen új funkciót. Az egykori Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola átalakításával szociális bérlakások jöhetnek létre, európai uniós támogatással, korszerű műszaki tartalommal – tájékoztatott a Magyar Építők.

A hetvenes években épült, szigorú szerkesztésű iskolaépület 2007 óta állt kihasználatlanul Újpesten, a Baross utca 39-43. alatt található….