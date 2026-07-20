A legjobb lakások nem várnak: ma már perceken is múlhat, hogy lecsapsz-e egy jó ajánlatra
Az ingatlanpiac ma egészen másként működik, mint néhány évvel ezelőtt. Egy kedvező árú lakás vagy egy jelentősebb árcsökkentés pillanatok alatt felkeltheti a vevők figyelmét, így a legjobb ajánlatok gyakran már azelőtt gazdára találnak, hogy a legtöbb érdeklődő egyáltalán észrevenné őket.
Aki ma lakást keres, annak nemcsak azt kell tudnia, milyen ingatlant szeretne, hanem azt is, hogyan értesülhet róla a lehető leggyorsabban. Ebben jelent komoly segítséget az OtthonTérkép mobilalkalmazás, amely személyre szabható Árfigyelő funkciójával és azonnali értesítéseivel segít lépést tartani a…Tovább a teljes cikkre
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