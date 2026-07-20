5,2 ezer milliárd dollár változtatja meg az ingatlanpiacot: az AI miatt új korszak kezdődik
A mesterséges intelligencia nemcsak a munka világát és a technológiai szektort alakítja át, hanem alapjaiban változtatja meg az ingatlanpiac működését is. A következő évek egyik legnagyobb beruházási hulláma az AI-infrastruktúrához kapcsolódik: az adatközpontok és a kapcsolódó rendszerek kiépítéséhez 2030-ig becslések szerint 5,2 ezer milliárd dollárnyi tőke áramolhat – írja cikkében a Portfolio.
A befektetők számára ez új lehetőségeket, ugyanakkor új kihívásokat is jelent. Az ingatlan és az infrastruktúra közötti határ egyre inkább elmosódik, miközben azok az eszközök kerülhetnek előnybe, amelyek…Tovább a teljes cikkre
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