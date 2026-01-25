Most te döntesz: ezek a lakóparkok versenyeznek azért, hol élnénk szívesen – már zajlik a közönségszavazás

Ritkán adódik alkalom, amikor nemcsak a szakma, hanem a lakáskeresők véleménye is valódi súllyal esik latba. Most pontosan ez történik: elindult Az Év Lakóparkja verseny közönségszavazása, ahol közel ötven lakópark sorsa múlik azon, mit gondolnak róluk a jövő lakói. A voksolás február 5-ig tart, a kérdés pedig egyszerű, mégis sorsdöntő: hol laknánk szívesen hosszú távon?

Közel ötven lakópark, egy kérdés: melyik a jövő otthona?

Lezárult a nevezési időszak, és a számok önmagukért beszélnek. Összesen 47 lakópark pályázott Az Év Lakóparkja…