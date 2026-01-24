Megtört a mamahotel-trend: Magyarországon léptek ki a legtöbben a szülői házból az EU-ban
Évek óta az egyik legsúlyosabb társadalmi tünetként emlegetik a „mamahotelt”, most azonban váratlan fordulat történt. Egy friss európai kutatás szerint Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben azoknak a fiatal felnőtteknek az aránya, akik még a szüleikkel élnek – miközben az EU több országában épp az ellenkező irányba mozdult el a trend – írja a Portfolio.
A szülői házban ragadó fiatalok jelensége régóta túlmutat az egyéni döntéseken. Lakhatási válság, alacsony bérek, bizonytalan munkahelyek és elszálló ingatlanárak állnak a háttérben, amelyek sokakat kényszerítenek…Tovább a teljes cikkre
