Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit

Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet a személyes tanácsadás, lehetősége. De tényleg, minden esetben meg kell fizetni ezt az árat azért, mert otthonról szeretnél lebonyolítani a hiteligénylést? Az MNB Pénzügyi stabilitási jelentése alapján 2025. […]