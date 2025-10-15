Megtorpant az építőipar – de jön a 3%-os mentőöv, ami újra beindíthat mindent!
Augusztusban hidegzuhany érte a magyar építőipart: a termelés volumene több mint 15%-kal esett vissza az előző évhez képest. A számok elsőre drámainak tűnnek, de a szakértők szerint pánikra semmi ok – sőt, már látszik a fény az alagút végén.
Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke szerint a mostani visszaesés inkább egy átmeneti korrekció, mintsem válság. A piac reménysugara egyértelműen az Otthon Start Program, amely újra lendületet adhat az építőiparnak.
1500 milliárdos pénzeső jöhet
A szakértő…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.