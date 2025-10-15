Felrobbantotta a lakáspiacot az Otthon Start – 400 milliárdos roham indult a 3%-os hitelért!
Soha nem látott érdeklődés kíséri az Otthon Start lakáshitelprogramot – derült ki a hétfői kormányzati tájékoztatón. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára szerint már több mint 15 ezer igénylés érkezett be, és további ezer van előkészítés alatt. A szeptemberi igénylések összértéke átlépte a 400 milliárd forintot – ez minden várakozást felülmúlt!
A fix 3%-os kamattal kínált Otthon Start program szeptember elején indult, és azóta szó szerint berobbant a hazai ingatlanpiacra. A banki adatok alapján az igénylések egyenletesen oszlanak meg városok…Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.