Felrobbantotta a lakáspiacot az Otthon Start – 400 milliárdos roham indult a 3%-os hitelért!

Soha nem látott érdeklődés kíséri az Otthon Start lakáshitelprogramot – derült ki a hétfői kormányzati tájékoztatón. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára szerint már több mint 15 ezer igénylés érkezett be, és további ezer van előkészítés alatt. A szeptemberi igénylések összértéke átlépte a 400 milliárd forintot – ez minden várakozást felülmúlt!

A fix 3%-os kamattal kínált Otthon Start program szeptember elején indult, és azóta szó szerint berobbant a hazai ingatlanpiacra. A banki adatok alapján az igénylések egyenletesen oszlanak meg városok…