Elindult a Revital Park kivitelezése – új, zöld otthonok születnek Újbudán
Megkezdődött Újbuda egyik legnagyobb és legizgalmasabb lakófejlesztésének, a Revital Parknak az építése. A Fehérvári úton, a XI. kerület szívében épülő projekt a fenntarthatóság, a modern városi élet és a zöld szemlélet tökéletes ötvözete lesz. A beruházás célja, hogy egy új, élhető és közösségi városrészt teremtsen Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő kerületében.
Revital Park – a városi megújulás szimbóluma
A Revital Park nem csupán egy új lakópark, hanem egy komplex városmegújító projekt, amely a jövő életmódját hozza el Újbudára. A fejlesztés középpontjában…Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.