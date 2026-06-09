Megszűnhet a kötelező e-napló és a kamarai tagság? Radikális fordulatot követelnek az építészek

Teljesen átírnák az építőipar szabályait a szakemberek. Eltörölnék a kötelező kamarai tagságot, megszüntetnék a családi házaknál kötelező e-naplót, lazítanának több előíráson, és véget vetnének a kiemelt beruházások különleges kiváltságainak is. A Portfolio szúrta ki az építészfórum.hu-n Sámsondi Kiss Gergely és Kovács Árpád építészek reformjavaslatát, mely szerint az építésügyet ma túlzott bürokrácia, felesleges adminisztráció és aránytalan szabályozás terheli, ami elsősorban a kisebb vállalkozásokat és a magánépítkezőket hozza nehéz helyzetbe.

Megszűnhet a kötelező kamarai tagság

Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó javaslat szerint…