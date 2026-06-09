Milliókat osztanak szét Budapesten a fiatalok között: bárki pályázhat 18 és 24 év között saját ötlettel
Nemzetközi támogatást nyert Budapest, és most a fiatalokon a sor. A főváros 50 ezer dollárt, vagyis közel 15,5 millió forintot kapott a Bloomberg Philanthropies nemzetközi programjától, amelyből a következő egy évben fiatalok által vezetett klímavédelmi projektek valósulhatnak meg – tájékoztatott az énbudapestem.hu.
A program különlegessége, hogy nem nagyvállalatokat vagy intézményeket támogat, hanem a 18 és 24 év közötti korosztály ötleteire épít. A kiválasztott kezdeményezések akár másfél millió forintos támogatást is kaphatnak.
Saját ötletekre várják a fiatalokat
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