Lakásfelújítás, hitelkiváltás, autócsere előtt állsz? Ennyit személyi kölcsönt vesznek fel most a magyarok

Továbbra sincs megállás a személyi kölcsönök piacán: nemcsak a kereslet maradt erős, a hitelek összege is szépen hízott. A friss Bankmonitor-adatok alapján a személyi kölcsönök átlagos hitelösszege jelenleg 3,6 millió forint. Hol a legolcsóbb most a szabad felhasználású hitel és mire veszik fel a magyarok? Miközben egyre több banknál van 10% alatti THM-mel személyi hitel, […]