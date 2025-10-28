Megszólaltak a magyarok: az Otthon Start mindent visz – inkább hitel, mint albérlet!
Úgy tűnik, a magyarok kimondták az ítéletet – ha választani kell, inkább fix kamatozású hitellel vennének saját lakást, mintsem tovább albérletet fizetnének. A Kopp Mária Intézet (KINCS) friss felmérése szerint az emberek kétharmada a törlesztést biztonságosabb és kifizetődőbb útnak tartja, mint a bérleti díj fizetését – olvashatjuk az Economx cikkében.
Saját otthon mindenek felett
A kutatásból kiderült, hogy a magyar társadalom több mint 80 százaléka fontosnak tartja a saját tulajdonú ingatlant, és 10-ből 9 ember már hallott az Otthon Start…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek