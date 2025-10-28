Megszólaltak a magyarok: az Otthon Start mindent visz – inkább hitel, mint albérlet!

Úgy tűnik, a magyarok kimondták az ítéletet – ha választani kell, inkább fix kamatozású hitellel vennének saját lakást, mintsem tovább albérletet fizetnének. A Kopp Mária Intézet (KINCS) friss felmérése szerint az emberek kétharmada a törlesztést biztonságosabb és kifizetődőbb útnak tartja, mint a bérleti díj fizetését – olvashatjuk az Economx cikkében.

Saját otthon mindenek felett

A kutatásból kiderült, hogy a magyar társadalom több mint 80 százaléka fontosnak tartja a saját tulajdonú ingatlant, és 10-ből 9 ember már hallott az Otthon Start…