Maradj képben a lakásárakkal – az OtthonTérkép app figyel helyetted!
Lakásvásárlást tervezel, de még kivárnál a megfelelő pillanatra? Vagy már megvan a kiszemelt ingatlan, csak épp túl magas az ára? A jó hír az, hogy a lakásárak gyakran változnak, és a legjobb ajánlatokat az kapja meg, aki időben reagál. Ebben segít az OtthonTérkép applikáció, amely ingyenes árfigyelő funkciójával azonnal értesít, ha egy téged érdeklő ingatlan olcsóbb lesz.A push értesítéseknek köszönhetően elsőként értesülhetsz a csökkenő árakról, így akár milliókat is spórolhatsz – és megelőzheted a többi vevőt a piacon.
Ingatlan árfigyelő:…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek