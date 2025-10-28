És megérkezett az ingyenes lakáshitel

A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján nagyságrendileg 100 ezer ember élhet egy újabb komoly kedvezménnyel a jövő évtől. A napokban megjelent, 1 millió Ft-os éves otthontámogatás ugyanis nem jelent mást, mint hogy ezen réteg számára ingyenessé válhat az […]