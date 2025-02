Megmozdult a balatoni ingatlanpiac: Most érdemes lecsapni, mielőtt elszállnak az árak!

Élénkülő kereslet, hamarosan megugró árak! A korábban stagnáló balatoni ingatlanpiac újra fellendülni látszik, egyre több vásárló keres eladó nyaralót vagy lakást a térségben. Bár az árak egyelőre nem szálltak el, a szakértők szerint 2025 második felében akár 5-10%-os drágulás is jöhet!

Mit mutatnak a friss balatoni ingatlanpiaci trendek?

Növekvő érdeklődés: Október végétől egyre többen keresnek eladó ingatlanokat, és több tényleges adásvétel is történik.

Árrobbanás a láthatáron: Bár most még lehet jó áron vásárolni, jövőre akár 10%-kal is drágulhatnak a balatoni…