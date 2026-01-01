Meglepő számok: ennyi fiatal jutott saját lakáshoz az Otthon Start első négy hónapjában
Látványos eredményeket hozott az Otthon Start hitelprogram indulása: négy hónap alatt már több mint 20 ezer fiatal jutott saját otthonhoz a fix 3 százalékos konstrukciónak köszönhetően. Az adatokat a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára ismertette egy közösségi oldalon közzétett videónyilatkozatban – tájékoztatott az Economx.
Panyi Miklós felidézte: az Otthon Start Program szeptember 1-jén indult, és az első hónapok tapasztalatai alapján a fiatalok érezhetően visszatértek a lakáspiacra. Eddig 15 ezer hitelszerződést már meg is kötöttek és folyósítottak, miközben további 15 ezer…Tovább a teljes cikkre
